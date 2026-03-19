Песков заявил об ответе ВС РФ на угрозу ВСУ для черноморских трубопроводов

Песков заявил об ответе ВС РФ на угрозу ВСУ для черноморских трубопроводов Песков: ВС России стараются купировать угрозу ВСУ для черноморских трубопроводов

Российские военные принимают все необходимые меры для купирования угрозы со стороны беспилотников ВСУ, атакующих энергетическую инфраструктуру в Черном море, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, удары по компрессорным станциям, обеспечивающим работу газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», были нанесены на прошлой неделе и продолжились накануне, передает РИА Новости.

Эти удары имели место на прошлой неделе, и вот накануне эти удары продолжились. Более того, количество беспилотников увеличилось, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что военное ведомство задействует все доступные средства для противодействия этим атакам. Он подчеркнул, что действия ВСУ создают угрозу для международных энергетических маршрутов.

Ранее российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» сообщила об отражении новых атак на инфраструктуру газопроводов в Турцию. В компании уточнили, что по компрессорной станции «Русская» были зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками. Еще три БПЛА атаковали «Казачью», один — «Береговую». Атаки отражены, поражения объектов не допущено.