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08 июня 2026 в 13:45

Песков подвел итоги ПМЭФ

Песков: международный бизнес продолжает работу в России вопреки санкциям

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Международный бизнес продолжает работу на российском рынке, несмотря на санкции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал успех прошедшего 3-6 июня Петербургского международного экономического форума. Кадры конференс-колла с участием Пескова опубликованы в канале Кремля на платформе МАКС.

Форум давно стоит прочно на ногах как международное мероприятие, мероприятие, которое ждут не только у нас в стране, но и международные инвесторы, международный бизнес, который, как мы с вами уже давно согласились, несмотря на все незаконные санкции, во многом продолжает оставаться на нашем рынке, — сказал Песков.

Как отметил представитель Кремля, интерес России к привлечению иностранных инвестиций остается неизменным. Значимость этого направления была подчеркнута дважды: сначала в выступлении президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ, а затем — в рамках панельной дискуссии.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что Россия рассчитывает завершить в 2026 году переговоры об отмене визового режима с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. По его словам, это ключевые задачи на текущий год.

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