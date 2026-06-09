Трамп пригрозил бросить Израиль наедине с Ираном

Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном отказе в помощи при новых обстрелах, передает телеканал N12. Во время разговора он указал израильскому премьеру на возможные последствия дальнейшей эскалации.

К нему обращались страны-посредники между США и Израилем. Они попросили Белый дом оказать давление на Нетаньяху. По словам Трампа, таких стран было пять.

Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social призвал стороны ближневосточного конфликта — Израиль и Иран — остановить очередной виток вооруженного противостояния. По его словам, Тель-Авив и Тегеран должны незамедлительно прекратить взаимные удары.

До этого глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты могут осуществить высадку сил специального назначения на иранской земле в том случае, если дипломатический диалог между Вашингтоном и Тегераном завершится неудачей. Президент США уточнил, что рассматривает два сценария: либо прямое военное вторжение для достижения целей, которые не удалось реализовать до этого, либо сохранение режима блокады Ирана.