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21 июля 2026 в 23:06

Два брата придумали схему с дизелем и попали на скамью подсудимых

Двух братьев оштрафовали за присвоение дизельного топлива в Курской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Курской области двух братьев признали виновными в присвоении дизельного топлива, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Суд назначил Сергею Жиденко штраф в размере 70 тыс. рублей, а Максиму Жиденко — 50 тыс. рублей.

Братья присвоили более 5,1 тыс. литров дизельного топлива общей стоимостью свыше 230 тыс. рублей. Отмечается, что оба фигуранта признали вину, раскаялись и полностью возместили причиненный ущерб.

Следствие установило, что мужчины, работавшие водителями бензовозов, скрывали остатки топлива после разгрузки и предоставляли кладовщикам недостоверные данные. По версии суда, таким образом Сергей присвоил 3170 литров дизеля, а Максим — 2029 литров.

Ранее сообщалось, что в Бурятии осудят работников транспортной компании за хищение 33 тонн топлива. В отношении них возбуждено дело по статье 158 УК РФ.

До этого Федеральная антимонопольная служба России вместе со своими территориальными органами возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведомство активно анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте.

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дизель
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