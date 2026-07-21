Два брата придумали схему с дизелем и попали на скамью подсудимых

Два брата придумали схему с дизелем и попали на скамью подсудимых Двух братьев оштрафовали за присвоение дизельного топлива в Курской области

В Курской области двух братьев признали виновными в присвоении дизельного топлива, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. Суд назначил Сергею Жиденко штраф в размере 70 тыс. рублей, а Максиму Жиденко — 50 тыс. рублей.

Братья присвоили более 5,1 тыс. литров дизельного топлива общей стоимостью свыше 230 тыс. рублей. Отмечается, что оба фигуранта признали вину, раскаялись и полностью возместили причиненный ущерб.

Следствие установило, что мужчины, работавшие водителями бензовозов, скрывали остатки топлива после разгрузки и предоставляли кладовщикам недостоверные данные. По версии суда, таким образом Сергей присвоил 3170 литров дизеля, а Максим — 2029 литров.

Ранее сообщалось, что в Бурятии осудят работников транспортной компании за хищение 33 тонн топлива. В отношении них возбуждено дело по статье 158 УК РФ.

До этого Федеральная антимонопольная служба России вместе со своими территориальными органами возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведомство активно анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте.