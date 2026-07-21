Суд признал российского военного виновным в краже гранатомета Сержант из Курской области получил 10 лет колонии за хищение гранатомета

Курский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в незаконном обороте крупнокалиберного оружия и боеприпасов к нему, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в МАКСе. Суд установил, что подсудимый похитил из войсковой части подствольный гранатомет и 20 осколочных выстрелов к нему, которые незаконно хранил, перевозил, а затем подарил жителю Курской области.

Суд установил вину подсудимого по части 3 статьи 226 Уголовного кодекса и части 2 статьи 222.2 УК. Военному предстоит провести 10 лет в колонии строгого режима. Также сержант обязан уплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. Его воинское звание и «знак отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени» аннулированы.

Ранее Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило, что в Бурятии осудят работников транспортной компании за хищение 33 тонн топлива. В отношении них возбуждено дело по статье 158 УК РФ. По данным следствия, обвиняемые сливали топливо в канистры из цистерн и затем продавали. Ущерб от этих действий составил более 1,72 млн рублей.