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21 июля 2026 в 12:29

Двух российских машинистов осудят за хищение 33 тонн топлива

В Бурятии двух машинистов осудят за кражу 33 тонн топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Бурятии осудят работников транспортной компании за хищение 33 тонн топлива, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале. В отношении них возбуждено дело по статье 158 УК РФ.

Отмечается, что с января 2023-го по март 2024 года два машиниста тепловоза, экипировщик и раздатчик нефтепродуктов украли около 33 тыс. литров топлива с базы на станции Наушки. По данным следствия, обвиняемые сливали его в канистры из цистерн и затем продавали. Ущерб от этих действий составил более 1,72 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России вместе со своими территориальными органами возбудила 15 дел в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведомство активно анализирует ценообразование в мелкооптовом сегменте.

Также стало известно, что в Тамбовской области с 20 июля продажа бензина АИ-92 и АИ-95 проходит по системе «чет-нечет» в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. Нововведение касается всех автозаправочных станций региона.

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