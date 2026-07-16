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16 июля 2026 в 17:32

Тамбовские заправки начнут продавать бензин по новым правилам

В Тамбовкой области начнут заправлять машины по четным и нечетным номерам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Тамбовской области с 20 июля продажа бензина АИ-92 и АИ-95 будет проходить по системе «чет-нечет» в зависимости от первой цифры госномера автомобиля, сообщил губернатор Евгений Первышов в МАКСе. По его словам, нововведение затронет все автозаправочные станции в регионе.

В четные дни календаря будут заправляться автомобили, госномера которых начинаются с 0, 2, 4, 6, 8. По нечетным числам заправка разрешена автомобилям с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7, 9. При этом сохраняются ограничения по максимальному отпуску (30 литров бензина) и запрет на канистры, — говорится в сообщении.

Ранее в Калмыкии увеличили лимит продажи бензина на одну машину до 30 литров. При этом особое внимание уделяется обеспечению топливом скорой помощи, МЧС, экстренных служб, организаций жизнеобеспечения, правоохранительных органов и общественного транспорта.

До этого сообщалось, что очереди на АЗС заметно сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Курганской областях, а также в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми. Наиболее сложная обстановка сохраняется в некоторых регионах Центральной России, Поволжья и юга страны.

Регионы
Тамбовская область
Евгений Первышов
АЗС
бензин
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