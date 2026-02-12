Украинские БПЛА повредили здания и магазины в Тамбовской области Первышов: в Мичуринске от атаки дронов ВСУ повреждены здания и загорелся магазин

В ночь на 12 февраля Мичуринск подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Первышов в Telegram-канале. В результате ударов повреждены несколько зданий и возник пожар в магазине «Магнит».

В результате падения беспилотников ВСУ повреждены несколько зданий, загорелся магазин «Магнит». <…> На месте работают оперативные и специальные службы, — написал Первышов.

Ранее частичную эвакуацию жителей нескольких домов провели в Казани после падения одного из сбитых беспилотников рядом с жилым районом Залесный. Оперативные службы проверили территорию и фрагменты аппарата. Также во всех школах Казани на некоторое время отменяли занятия из-за угрозы атаки беспилотников.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.