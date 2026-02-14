Обрушение в больнице под Тамбовом 14 февраля: что произошло, сколько жертв

Обрушение части здания произошло в медучреждении Тамбовской области. Что известно об инциденте, как и почему это случилось, сколько жертв?

Как произошло обрушение в больнице под Тамбовом, жертвы

Козырек над лестницей больницы на Советской улице в Котовске обрушился под тяжестью снега, пишут СМИ и Telegram-каналы. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Предварительно, под завалами могут находиться четыре человека. По сообщениям источников, удалось извлечь одного мужчину — он погиб. Каналы утверждают, что это 71-летний пенсионер, который работал слесарем в медучреждении, он оказался на работе в выходной день.

Также пострадали машины, стоявшие у крыльца больницы. В Котовске сегодня плюсовая температура. По словам местных жителей, капитальный ремонт в медучреждении проводился пять лет назад.

Региональный минздрав инициировал всестороннюю проверку причин инцидента. Возбуждено уголовное дело о халатности, говорится в публикациях.

Где еще произошли похожие инциденты, кто погиб

На Щелковском шоссе в Москве погиб подросток в результате схода снега с самовольно устроенного навеса над балконом в жилом доме.

«В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего, <...> мальчика 2011 года рождения», — сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.

Кроме того, в Троицком административном округе столицы снег упал с крыши частного дома и насмерть придавил мужчину.

Ранее в Ступино ледяная глыба, упавшая с крыши дома на улице Пушкина, сломала позвоночник 10-летней девочке. У ребенка диагностирован перелом грудного отдела. Пострадавшую доставили в больницу Подольска.

В Торопце Тверской области крыша двухэтажного жилого дома частично обрушилась из-за скопившегося снега.

«Из-за скопления снежных масс произошло частичное повреждение крыши двухэтажного 16-квартирного жилого дома, расположенного в Торопце. Пострадавших нет», — сообщили в региональном СК.

При этом в производстве уже есть уголовное дело по факту отсутствия ремонтно-восстановительных работ в этой двухэтажке. Прокуратура Торопецкого района организовала проверку обстоятельств повреждения крыши. Устранение последствий ЧП находится на контроле надзорного органа.

В РЭУ им. Плеханова во время лекции обрушилась часть потолка из-за резкого потепления в Москве. Студенты продолжили занятия, несмотря на капающую с потолка воду и лужи на полу, пострадавших нет.

Температура в столице поднялась до плюс четырех градусов, что привело к таянию снега и обрушению конструкций, говорится в сообщениях СМИ. Ожидается, что оттепель продлится недолго — в ночь на 15 февраля прогнозируется похолодание до минус 10 градусов.

До этого частично обрушилась крыша частного дома на улице Калинина в Бердске. Пострадал мужчина 1973 года рождения, его госпитализировали с травмами. Предварительная причина — скопление снега на кровле, площадь повреждения составила 20 квадратных метров.

