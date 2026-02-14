«Схема Долиной» еще работает? Что сейчас происходит на рынке недвижимости

«Схема Долиной» еще работает, несмотря на решение Верховного суда в деле с квартирой певицы, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие подробности об этом известны, что сейчас происходит на рынке недвижимости?

Действительно ли «схема Долиной» еще работает

С известной проблемой столкнулась жительница Москвы Алла — она подыскивала квартиру для сына и остановилась на «двушке» за 12,6 млн рублей на юге столицы, пишут источники.

Жилье продавала интеллигентного вида женщина с высшим образованием. По словам продавца, она хотела переехать поближе к родственникам. На сделке собственница предоставила справки в подтверждение ее вменяемости, в том числе из психо- и наркодиспансеров. Был заключен договор купли-продажи.

Затем продавец, как утверждается, включила «схему Долиной»: женщина отказалась выезжать из квартиры, написав заявление в полицию, в котором утверждала, что отдала все деньги мошенникам.

Алла попыталась через суд выселить продавца, однако собственница подала встречный иск о расторжении договора купли-продажи. Новый собственник через экспертизу попыталась доказать вменяемость продавца. Однако в результате было сделано заключение, что в день сделки собственница не могла понимать значения своих действий из-за «эмоционально-лабильного расстройства на фоне гипертонии». Это и послужило основанием для суда, чтобы признать сделку недействительной.

Покупатель намерена оспаривать решение. На данный момент она осталась без денег и квартиры, но обязана и дальше выплачивать ипотеку по 90 тыс. рублей в месяц.

До этого в Сети писали, что на фоне решения Верховного суда по делу Долиной в пользу покупателя пожилые продавцы стали отказываться от соответствующей схемы. Они стали апеллировать к собственной невменяемости, чтобы вернуть квартиру, исключив из схемы «влияние мошенников».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Продавцы, как утверждалось, массово уходят от формулировок «давление» и «обман», взяв на вооружение статью 177 Гражданского кодекса РФ «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими».

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку, и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда и вызвало широкий общественный резонанс: многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.

«Схема Долиной», или «бабушкина схема», нашла широкое применение: пожилой продавец жилья после проведения сделки объявлял, что стал жертвой мошенников, и через суд требовал вернуть квартиру. В подобных случаях суды нередко вставали на сторону продавца, а покупатели оставались без купленной квартиры и денег.

Как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости

Президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков Максим Федорченко заявил, что мошеннические схемы, связанные с «эффектом Долиной», побудили людей приобретать квартиры в новостройках.

«Да, это позитивно повлияло в моменте на то, что люди, боясь приобретать на вторичке, покупали на первичном рынке», — сказал Федорченко.

Он подчеркнул, что «эффект Долиной» не стал ключевым фактором, но оказал дополнительную поддержку застройщикам. Он также выразил сомнение в необходимости введения «периода охлаждения» при продаже вторичного жилья.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее ЦБ России не фиксирует каких-либо системных последствий или масштабного эффекта для рынка жилья от резонансной истории с недвижимостью Долиной, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Ситуация была в принципе разрешена», — пояснила она.

