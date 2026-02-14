Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 13:09

«Схема Долиной» еще работает? Что сейчас происходит на рынке недвижимости

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Схема Долиной» еще работает, несмотря на решение Верховного суда в деле с квартирой певицы, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие подробности об этом известны, что сейчас происходит на рынке недвижимости?

Действительно ли «схема Долиной» еще работает

С известной проблемой столкнулась жительница Москвы Алла — она подыскивала квартиру для сына и остановилась на «двушке» за 12,6 млн рублей на юге столицы, пишут источники.

Жилье продавала интеллигентного вида женщина с высшим образованием. По словам продавца, она хотела переехать поближе к родственникам. На сделке собственница предоставила справки в подтверждение ее вменяемости, в том числе из психо- и наркодиспансеров. Был заключен договор купли-продажи.

Затем продавец, как утверждается, включила «схему Долиной»: женщина отказалась выезжать из квартиры, написав заявление в полицию, в котором утверждала, что отдала все деньги мошенникам.

Алла попыталась через суд выселить продавца, однако собственница подала встречный иск о расторжении договора купли-продажи. Новый собственник через экспертизу попыталась доказать вменяемость продавца. Однако в результате было сделано заключение, что в день сделки собственница не могла понимать значения своих действий из-за «эмоционально-лабильного расстройства на фоне гипертонии». Это и послужило основанием для суда, чтобы признать сделку недействительной.

Покупатель намерена оспаривать решение. На данный момент она осталась без денег и квартиры, но обязана и дальше выплачивать ипотеку по 90 тыс. рублей в месяц.

До этого в Сети писали, что на фоне решения Верховного суда по делу Долиной в пользу покупателя пожилые продавцы стали отказываться от соответствующей схемы. Они стали апеллировать к собственной невменяемости, чтобы вернуть квартиру, исключив из схемы «влияние мошенников».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Продавцы, как утверждалось, массово уходят от формулировок «давление» и «обман», взяв на вооружение статью 177 Гражданского кодекса РФ «Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими».

Летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку, и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда и вызвало широкий общественный резонанс: многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.

«Схема Долиной», или «бабушкина схема», нашла широкое применение: пожилой продавец жилья после проведения сделки объявлял, что стал жертвой мошенников, и через суд требовал вернуть квартиру. В подобных случаях суды нередко вставали на сторону продавца, а покупатели оставались без купленной квартиры и денег.

Как «эффект Долиной» повлиял на рынок недвижимости

Президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков Максим Федорченко заявил, что мошеннические схемы, связанные с «эффектом Долиной», побудили людей приобретать квартиры в новостройках.

«Да, это позитивно повлияло в моменте на то, что люди, боясь приобретать на вторичке, покупали на первичном рынке», — сказал Федорченко.

Он подчеркнул, что «эффект Долиной» не стал ключевым фактором, но оказал дополнительную поддержку застройщикам. Он также выразил сомнение в необходимости введения «периода охлаждения» при продаже вторичного жилья.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее ЦБ России не фиксирует каких-либо системных последствий или масштабного эффекта для рынка жилья от резонансной истории с недвижимостью Долиной, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Ситуация была в принципе разрешена», — пояснила она.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 февраля: где сбои в РФ

«Герани» выключили свет в Николаеве: удары по Украине 14 февраля

Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв

Лариса Долина
новости
квартиры
мошенники
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала «малиновой королевой» мира
В Приморье накрыли одну из опаснейших ОПГ, вымогавшую деньги у бойцов СВО
ЦБ раскрыл, сколько наличных накопили россияне
Петербуржец накинулся на полицейского с самурайским мечом
Двое москвичей услышали суровое решение суда за планы взорвать Тулу
«Зашли в тупик»: сотрудники МВБ США остались без зарплат из-за шатдауна
Рубио назвал имена переговорщиков от США для встречи в Женеве
Экс-советник Трампа и Эпштейн планировали свергнуть папу римского
Рябков объяснил, как БРИКС решает создаваемые США проблемы
Боль Курска, смерть гражданских: как ВСУ атакуют Россию 14 февраля
Россиянку штрафовали за старое фото с религиозным символом
«С вас 18 тысяч»: как мошенники «разувают» россиян при поверке счетчиков
Фигуристка назвала истинную причину провала Малинина на Олимпиаде
«Не можем игнорировать»: США признали, что ООН потеряла былой статус
Мужчины подрались на борту самолета и получили пожизненный запрет на полеты
Трое грабителей ночью ворвались в магазин ради алкоголя и сока
Магнитные бури сегодня, 14 февраля: что будет завтра, недомогание, давление
Военные США открыли огонь по судну с наркотиками в Карибском море
«Последний вагон»: в Крыму раскрыли, почему Макрон вспомнил о диалоге с РФ
Мирошник рассказал, как Киев издевается над погибшими
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.