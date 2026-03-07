Беспилотник атаковал гостиницу с военными США в Ираке Беспилотник атаковал гостиницу с военными США в иракском Эрбиле

В иракском Эрбиле беспилотник атаковал гостиницу, где проживали американские военнослужащие, передает Shafaq. В результате прямого попадания дрона в здании вспыхнул крупный пожар.

Глава Эрбиля подтвердил, что беспилотник упал в центре города и был нацелен именно на эту гостиницу. По предварительным данным, среди американских военных есть погибшие и пострадавшие.

Ранее военно-морские силы Ирана нанесли удар по американскому авианосцу Abraham Lincoln, сообщила пресс-служба армии Исламской Республики. Информации о последствиях атаки и возможных повреждениях корабля пока не поступало.

Атака на авианосец стала частью масштабной ответной операции Ирана, начатой после гибели верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля. Ранее КСИР уже отчитался об уничтожении радара ПВО в ОАЭ и выводе из строя вспомогательного корабля ВМС США. Официальный Вашингтон пока не комментирует заявления иранской стороны.

До этого стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в КСИР. Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.