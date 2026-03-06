Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 13:00

Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной

Россия вернула из украинского плена 300 военных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия вернула из украинского плена 300 военных, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что Киеву взамен передали 300 попавших в плен солдат ВСУ. В данный момент российские военные находятся в Белоруссии, где с ними работают медики и психологи.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ, — сказано в публикации.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что свыше 50% военнослужащих, возвращенных в Россию в результате обмена, провели в плену более года. Она добавила, что многие бойцы были тяжело ранены, но не падали духом и верили в возвращение домой.

До этого самолеты Ил-76МД с российскими военнослужащими, освобожденными в рамках обмена пленными с Украиной, приземлились в Подмосковье. В Минобороны РФ сообщили, что 5 марта с подконтрольной Киеву территории были возвращены 200 бойцов.

