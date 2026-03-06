Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 18:33

Emirates возобновляет полеты

Emirates намерена восстановить маршрутную сеть в ближайшие дни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиакомпания Emirates рассчитывает полностью восстановить свою маршрутную сеть в течение нескольких дней, передает пресс-служба воздушной гавани. К 7 марта авиакомпания планирует выполнить 106 ежедневных рейсов по 83 направлениям, что составит около 60% от обычного объема перевозок.

В настоящее время Emirates выполняет полеты по сокращенному расписанию на фоне частичного открытия воздушного пространства в регионе. Авиакомпания рассчитывает полностью восстановить маршрутную сеть в ближайшие дни. Безопасность пассажиров и экипажа, как и прежде, остается нашим главным приоритетом, — говорится в заявлении.

Также стало известно, что «Аэрофлот» осуществит в марте 13 дополнительных парных рейсов в Таиланд и на Мальдивы и обратно транзитом через Ближний Восток, на которых может перевезти около 10 тыс. человек. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350.

Кроме того появилась информация, что порядка 1,5 тыс. россиян столкнулись с трудностями при возвращении с Мальдив. Среди них 700 человек — клиенты туроператоров.

