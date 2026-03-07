Ушел на взлете: как жил и умер Андрей Миронов, самые яркие фото в кино

7 марта исполняется 85 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Он ушел из жизни в 46 от последствий тяжелого заболевания. Зрители помнят его по ярким ролям в фильмах «Три плюс два», «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля» и многим другим. Кроме того, актер был звездой Театра сатиры — на спектакли с его участием было невозможно достать билеты.

Зрители и некоторые коллеги называли Миронова баловнем судьбы. Они считали, будто он талантлив от природы и ему все легко дается.

«На самом деле Андрей Александрович безумно много работал над собой и ролями. Отшлифовывал каждое движение и для кино, и для спектаклей. Что в этот момент творилось с его кожей (Миронов страдал от хронического фурункулеза. — NEWS.ru): кровила и лопалась!» — рассказал NEWS.ru театральный режиссер Андрей Житинкин.

Вторая жена Лариса Голубкина стирала Миронову кровавые рубашки. Ему трудно давалась кажущаяся в кадре легкость, отметил режиссер.

По его словам, близкие знали о проблемах Миронова о здоровьем, но надеялись на лучшее. Им не хотелось верить в то, что он рано уйдет.

Житинкин добавил, что Миронова обожали женщины — они «воевали» за артиста в театре. Его личную жизнь не раз обсуждали в телепередачах и в интервью артисток Театра Сатиры. Андрей Александрович остается одним из самых любимых актеров советского кино.

Кадры из фильмов, где Миронов сыграл свои лучшие роли, — в фотогалерее NEWS.ru.