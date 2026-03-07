Ушел на взлете: как жил и умер Андрей Миронов, самые яркие фото в кино
Актер Андрей Миронов
Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press
7 марта исполняется 85 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Он ушел из жизни в 46 от последствий тяжелого заболевания. Зрители помнят его по ярким ролям в фильмах «Три плюс два», «Бриллиантовая рука», «Берегись автомобиля» и многим другим. Кроме того, актер был звездой Театра сатиры — на спектакли с его участием было невозможно достать билеты.
Зрители и некоторые коллеги называли Миронова баловнем судьбы. Они считали, будто он талантлив от природы и ему все легко дается.
«На самом деле Андрей Александрович безумно много работал над собой и ролями. Отшлифовывал каждое движение и для кино, и для спектаклей. Что в этот момент творилось с его кожей (Миронов страдал от хронического фурункулеза. — NEWS.ru): кровила и лопалась!» — рассказал NEWS.ru театральный режиссер Андрей Житинкин.
Вторая жена Лариса Голубкина стирала Миронову кровавые рубашки. Ему трудно давалась кажущаяся в кадре легкость, отметил режиссер.
По его словам, близкие знали о проблемах Миронова о здоровьем, но надеялись на лучшее. Им не хотелось верить в то, что он рано уйдет.
Житинкин добавил, что Миронова обожали женщины — они «воевали» за артиста в театре. Его личную жизнь не раз обсуждали в телепередачах и в интервью артисток Театра Сатиры. Андрей Александрович остается одним из самых любимых актеров советского кино.
Кадры из фильмов, где Миронов сыграл свои лучшие роли, — в фотогалерее NEWS.ru.
Актер Андрей Миронов
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press
Режиссер Алла Сурикова с героями своих фильмов (слева направо): Николаем Караченцовым, Андреем Мироновым, Леонидом Ярмольником, 1986 год
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press
Актер Андрей Миронов в фильме «Сказка странствий»
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press
Актер Андрей Миронов в роли Орландо в фильме «Сказка странствий» (режиссер Александр Митта, совместное производство кинематографистов СССР, ЧССР и СРР)
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Андрей Миронов (слева) и артистка Татьяна Догилева (справа) в фильме режиссера Владимира Бортко «Блондинка за углом» киностудии «Ленфильм»
Фото: РИА Новости
Кадр из фильма «Мой друг Иван Лапшин», режиссер Алексей Герман. Киностудия «Ленфильм», 1984 год. Главные герои фильма (слева направо) — Лапшин (артист Андрей Болтнев) и Ханин (артист Андрей Миронов)
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Андрей Миронов в роли американского журналиста Чарльза Брайта на съемках фильма «Победа» по одноименному роману писателя Александра Чаковского
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Актер Андрей Миронов в роли Ромы в кадре из художественного фильма «Три плюс два», 1963 год. Режиссер Генрих Оганисян, киностудия им. Горького, Рижская киностудия
Фото: РИА Новости
Жанна Прохоренко (в центре справа) в роли Ксюши в фильме «А если это любовь?» Слева — Андрей Миронов
Фото: РИА Новости
Актер Андрей Миронов в роли Энгельса (справа) в фильме Григория Рошаля «Год, как жизнь»
Фото: РИА Новости
Олег Ефремов (справа) в роли следователя Подберезовикова, Андрей Миронов (слева) в роли Димы Семицетова и Татьяна Гаврилова в роли жены Семицветова в фильме режиссера Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля»
Фото: РИА Новости
Актеры Андрей Миронов (слева) и Анатолий Папанов в художественном фильме «Бриллиантовая рука» (режиссер Леонид Гайдай)
Фото: РИА Новости