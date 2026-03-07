В Белом доме раскрыли, сколько будет идти операция США против Ирана Ливитт: операция США против Ирана будет идти до шести недель

Военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться в течение четырех — шести недель, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, точные сроки пока неизвестны.

Я не стану раньше президента [США Дональда Трампа] называть какие-либо сроки. Я отмечу, что, как заявил ранее президент Трамп, мы ожидаем, что цели операции «Эпическая ярость» будут достигнуты в течение примерно четырех — шести недель, — сказала она.

Ранее сообщалось, что иранская школа для девочек в Минабе дважды подвергалась обстрелу. По данным портала Middle East Eye, после попадания первого снаряда в здание учителя попытались спрятать детей в молельном зале, а затем начали обзванивать родителей с просьбой забрать их. После этого был нанесен второй удар — он попал в то место, где прятались школьницы и учителя, оставшиеся в живых после первого взрыва.

До этого стало известно, что Иран лишился 60% своих пусковых установок для ракет и систем ПВО в ходе боевых действий против США и Израиля. Источники в сфере безопасности заявили, что военные довольны ходом операции и координацией с американской стороной. По имеющимся сведениям, израильские войска планируют активно наносить удары еще как минимум неделю, после чего интенсивность атак существенно снизится.