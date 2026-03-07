Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 04:40

В МИД России предрекли Европе энергетический коллапс

Захарова: Европу ждет энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом, сказала РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ситуация сложилась таким образом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива.

Мне кажется, наиболее актуально вопрос ставить уже не в контексте даже ситуации вокруг Украины, а в контексте того коллапса, который накрывает страны Западной и Центральной Европы в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Цены на энергоносители рванули — и на газ, и на нефть, — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что Евросоюз запретил покупать энергоресурсы у России. Конфликт вокруг Ирана вызывает вопрос — откуда Брюссель собирается брать топливо, констатировала Захарова.

Ранее сообщалось, что несколько стран Евросоюза безуспешно пытались убедить Украину допустить международных экспертов к осмотру нефтепровода «Дружба». По предварительным данным, Киев ответил жестким отказом. Также известно, что украинская сторона настаивает на самостоятельной оценке масштабов повреждений инфраструктуры. Кроме того, Киев потребовал дать ему дополнительное время.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что венгерская сторона подтверждает заинтересованность в надежных и бесперебойных поставках российских энергоносителей. Он отметил, что Украина уже несколько недель блокирует трубопровод «Дружба» в сторону Венгрии.

Мария Захарова
Европа
Ближний Восток
энергетика
