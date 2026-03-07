Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 05:42

В Госдуме назвали ЕГЭ психологической травмой для детей

Нилов заявил, что ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ЕГЭ не дает оценить полноту знаний и ход мыслей школьников, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, экзамен стал серьезной психологической травмой для детей.

В целом, конечно, ЕГЭ, я считаю, это тот механизм, он привычный, его защищают, на него настроились, к нему подготовились, его корректируют. Но оценить полноту знаний он не дает, понять ход мыслей не дает. Он все-таки шаблонного такого подхода, — сказал Нилов.

Депутат также обратил внимание на социальное неравенство при сдаче экзамена. Он отметил, что без репетиторов подготовиться к ЕГЭ практически невозможно, а у кого нет денег на них, те теряют шансы на поступление.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 7 июля. Дополнительные дни для пересдачи одного из предметов назначены на 8 и 9 июля.

До этого Кравцов заявил: Минпросвещения и Рособрнадзор работают над тем, чтобы школьники могли сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах». По его словам, там же ученики смогут самостоятельно смотреть результаты и в случае необходимости подавать апелляции.

Министр также рассказал, что в 2026 году выпускники новых и приграничных регионов России будут иметь право сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ. По его словам, школьники смогут поступить в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний.

школьники
Ярослав Нилов
ЕГЭ
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иерусалиме прогремел взрыв
Дмитриев обсуждает с США ослабление санкций в отношении нефти
Иранский БПЛА мог рухнуть на территории международного аэропорта в Дубае
Юрист ответил, чем грозит слишком громкое поздравление с 8 Марта на улице
Кому-то оттепель, а кому-то морозы под 40: погода в России 9–15 марта
Число регионов со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей выросло
Продвижение под Сумами и ликвидация ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 марта
Ветеринар объяснил, как правильно снимать клещей с собаки
«Готов наряжаться в юбку»: Мирошник высказался о поведении Зеленского
В России раскрыли отношение РПЦ к Международному женскому дню
ВСУ потеряли уйму беспилотников за сутки
Стало известно, к каким последствиям приведет локализация такси
Бойцы «Севера» за сутки лишили ВСУ десятков пунктов управления БПЛА
Украинские дроны ликвидировали над российским регионом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 марта
В Госдуме назвали ЕГЭ психологической травмой для детей
Маскировку израильских военных в Ливане раскрыли
Три аэропорта в Татарстане стали работать с ограничениями
Мощный торнадо прошелся по американскому штату Мичиган
McDonald's зарегистрировал в России своего рыжего друга
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.