В Госдуме назвали ЕГЭ психологической травмой для детей Нилов заявил, что ЕГЭ не дает оценить полноту знаний школьников

ЕГЭ не дает оценить полноту знаний и ход мыслей школьников, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, экзамен стал серьезной психологической травмой для детей.

В целом, конечно, ЕГЭ, я считаю, это тот механизм, он привычный, его защищают, на него настроились, к нему подготовились, его корректируют. Но оценить полноту знаний он не дает, понять ход мыслей не дает. Он все-таки шаблонного такого подхода, — сказал Нилов.

Депутат также обратил внимание на социальное неравенство при сдаче экзамена. Он отметил, что без репетиторов подготовиться к ЕГЭ практически невозможно, а у кого нет денег на них, те теряют шансы на поступление.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной период сдачи ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 7 июля. Дополнительные дни для пересдачи одного из предметов назначены на 8 и 9 июля.

До этого Кравцов заявил: Минпросвещения и Рособрнадзор работают над тем, чтобы школьники могли сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах». По его словам, там же ученики смогут самостоятельно смотреть результаты и в случае необходимости подавать апелляции.

Министр также рассказал, что в 2026 году выпускники новых и приграничных регионов России будут иметь право сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ. По его словам, школьники смогут поступить в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний.