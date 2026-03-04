В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ Кравцов: в 2026 году выпускники из новых регионов могут сдать альтернативный ЕГЭ

В 2026 году выпускники из новых и приграничных регионов России будут иметь право сдать внутришкольный экзамен вместо ЕГЭ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, которые передает РИА Новости, школьники смогут поступить в вузы по результатам внутренних вступительных испытаний.

В исторических регионах и школах приграничья выпускникам будет предоставлена возможность выбора — или сдавать ЕГЭ, или внутришкольный экзамен, — сказал Кравцов.

Ранее стало известно, что педагоги скептически оценили предложенное помощником президента, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским совмещение истории и обществознания в единый экзамен. По их мнению, это будет крайне сложно, а процесс внедрения займет годы.

Между тем репетитор комплексной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Андрей Еремин указывал, что при подготовке к ЕГЭ необходимо определить свои сильные и слабые стороны, чтобы выстроить эффективную стратегию обучения. Важно не пытаться выучить весь материал сразу, а сосредоточиться на заданиях, которые принесут максимум баллов за минимальное время, отметил он.