Политолог ответил, закончится ли конфликт в Иране третьей мировой войной

Конфликт на Ближнем Востоке не закончится третьей мировой войной, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что у США, Израиля и Ирана не хватит финансовых и человеческих ресурсов для перехода на уровень глобального противостояния.

Дональд Трамп (президент США. ― NEWS.ru) считает, что при помощи нанесения военного поражения Ирану можно вынудить его подписать выгодную для США сделку. Третью мировую войну никто развязывать не будет: это дорого и затратно, да и сейчас у всех имеется ядерное оружие — это будет апокалипсис. А вот играть локальными региональными конфликтами в XXI веке стало более актуально, ― сказал Самонкин.

Политолог добавил, что пока сложно прогнозировать, чем завершится конфликт. По его словам, наиболее вероятно, что повторится сценарий 12-дневной войны прошлого года на Ближнем Востоке.

Говорить о том, как закончится этот военный конфликт, крайне сложно. У них паритет в воздухе. Наземные силы в чем-то равны: где-то Израиль превосходит по мобилизационной части, учитывая то, что там служат женщины, где-то Иран модернизирует советские танки. Поэтому мне кажется, что события прошлого года повторятся. Трамп в данной ситуации играет на перспективу, ― резюмировал Самонкин.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что Соединенные Штаты навредят собственным союзникам в ближневосточном регионе, если разрушат государственность Ирана. По его мнению, в Вашингтоне и Тель-Авиве взяли курс на радикальное противостояние с Тегераном.