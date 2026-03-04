Зимняя Олимпиада — 2026
«Опасная игра»: политолог озвучил последствия смены режима в Иране

Политолог Кортунов: США навредят союзникам, разрушив государственность Ирана

Фото: Jan Ali Laghari/Keystone Press Agency/Global Look Press
Соединенные Штаты навредят собственным союзникам в ближневосточном регионе, если разрушат государственность Ирана, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его мнению, в Вашингтоне и Тель-Авиве взяли курс на радикальное противостояние с Тегераном.

Судя по всему, сейчас в США и Израиле возобладали самые радикальные подходы к противостоянию с Исламской Республикой. Фактически в качестве цели рассматривается перспектива смены политического режима или по крайней мере устранение нынешнего. Это очень опасная игра, поскольку никакой готовой замены руководству Ирана не имеется. Это значит, что если удастся разрушить иранскую систему, то вместе с ней может посыпаться и государственность со всеми вытекающими негативными последствиями для Ближнего Востока, включая и американских союзников в этом регионе, — пояснил Кортунов.

По его словам, остается надеяться, что по мере развития конфликта Вашингтон придет к более реалистичной оценке своих возможностей. Он добавил, что США рано или поздно придется вернуться к переговорному процессу и оставить надежды на легкую смену власти в Иране.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Александр Князев заявил, что попытка США установить свой режим в Иране может привести к бунту. Он отметил, что светский режим в стране не приживется из-за религиозных традиций.

Иран
США
Ближний Восток
Израиль
