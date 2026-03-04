Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 18:53

Омбудсмен раскрыла, на какие ухищрения идет Киев для травли детей

Колесник-Лавинская: Киев использует детей для травли эвакуированных из Харькова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинские спецслужбы организуют в интернете травлю детей, эвакуированных с прифронтовой территории Харьковской области в российские регионы, а также склоняют их к совершению терактов, заявила уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. По ее словам, которые передает РИА Новости, личные данные эвакуированных детей, включая фотографии, распространяются в открытом доступе, а с помощью технологий искусственного интеллекта изображения трансформируются в непристойные формы.

Используются дети, проживающие на оккупированных Киевом территориях и разделяющие проукраинские взгляды. Через социальные сети эти проукраинские «активисты» осуществляют дискредитацию детей и подростков, эвакуированных на территорию Российской Федерации, — сказала Колесник-Лавинская.

Колесник-Лавинская также напомнила, что в сентябре 2022 года, спасаясь от обстрелов со стороны ВСУ, в российские регионы эвакуировались около 70 тыс. жителей Харьковской области, из которых порядка 20 тыс. — дети.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Киев готов обменять захваченных жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за пособничество терроризму. При этом она отметила, что категории, о которых говорит Киев, не могут быть равнозначны мирным курянам.

