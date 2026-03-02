Львова-Белова стала получать больше обращений из-за иранского конфликта

Обращения от семей начали поступать в связи обострением конфликта на Ближнем Востоке, заявила в своем Telegram-калнале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она призвала россиян, находящихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке, сохранять спокойствие.

Начали поступать обращения от семей в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Просим россиян <...> быть осторожными, сохранять спокойствие и бдительность, — написала омбудсмен.

Львова-Белова рекомендовала россиянам следить за официальными сообщениями местных властей и российских диппредставительств, а также держаться подальше от военных и государственных объектов. Она призвала воздержаться от фото- и видеосъемки, не находиться в местах массового скопления людей и при необходимости укрываться в убежищах.

Омбудсмен также предупредила, что в ряде стран региона введены ограничения на использование воздушного пространства, а некоторые авиакомпании корректируют или приостанавливают рейсы. По возможности она посоветовала отказаться от поездок в зоны конфликта.

Ранее в МИД России заявили, что Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договоре о нераспространении ядерного оружия.