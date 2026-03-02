Ливан запретил «Хезболле» браться за оружие

Ливанские власти официально запретили шиитскому движению «Хезболла» любую вооруженную активность в пределах государства, заявил премьер-министр Наваф Салам 2 марта. По его словам, организации предписано ограничиться лишь политической деятельностью, передает РИА Новости.

Принято решение о запрете всей военной и силовой деятельности «Хезболла» как выходящей за рамки закона, с обязательством передать оружие и ограничить ее деятельность исключительно политической сферой, — говорится в заявлении.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили о нанесении точечного удара в ливанской столице, мишенью которого избран высокопоставленный член шиитского движения «Хезболла». Иные детали проведенной атаки официальные лица не раскрыли.

До этого представители ливанского движения подтвердили, что ночной обстрел района израильской Хайфы стал актом возмездия за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Согласно заявлению пресс-службы организации, атака по зенитно-ракетному комплексу Мишмар-эль-Кармель осуществлялась с применением точных ракет и беспилотных аппаратов.