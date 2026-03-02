Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 14:31

Ливан запретил «Хезболле» браться за оружие

Правительство Ливана запретило «Хезболле» военную активность

Бойцы движения «Хезболла» в Ливане Бойцы движения «Хезболла» в Ливане Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ливанские власти официально запретили шиитскому движению «Хезболла» любую вооруженную активность в пределах государства, заявил премьер-министр Наваф Салам 2 марта. По его словам, организации предписано ограничиться лишь политической деятельностью, передает РИА Новости.

Принято решение о запрете всей военной и силовой деятельности «Хезболла» как выходящей за рамки закона, с обязательством передать оружие и ограничить ее деятельность исключительно политической сферой, — говорится в заявлении.

Ранее в Армии обороны Израиля сообщили о нанесении точечного удара в ливанской столице, мишенью которого избран высокопоставленный член шиитского движения «Хезболла». Иные детали проведенной атаки официальные лица не раскрыли.

До этого представители ливанского движения подтвердили, что ночной обстрел района израильской Хайфы стал актом возмездия за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Согласно заявлению пресс-службы организации, атака по зенитно-ракетному комплексу Мишмар-эль-Кармель осуществлялась с применением точных ракет и беспилотных аппаратов.

Хезболла
Ливан
запреты
боевые действия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог назвала причины популярности философии «ваби-саби»
В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Россиянам раскрыли новый способ мошенничества с сим-картами
Губин рассказал о «позорище» на российской эстраде
Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
Экс-арбитр назвал самую вопиющую ошибку судей в 19-м туре РПЛ
Временного лидера Ирана Арафи «похоронили» после ракетного удара по дому
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.