02 марта 2026 в 13:24

ЦАХАЛ планирует наземное вторжение в Ливан, чтобы обезглавить «Хезболлу»

Al Hadath: Израиль не исключает наземного вторжения в Ливан

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Израиль проводит операцию в Ливане при координации с Вашингтоном и не исключает возможности наземного вторжения, сообщает Al Hadath со ссылкой на израильский источник в службах безопасности. По его словам, ни одному политику или военному из «Хезболлы» не гарантирована безопасность.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что основной целью операции является ликвидация лидера «Хезболлы» Наима Касема. Бригадный генерал Армии обороны Израиля и глава пресс-службы ЦАХАЛ Эфи Дефрин подчеркнул готовность к любым сценариям, включая оборонительные и наступательные действия.

По его словам, к защите северной границы привлечены около 100 тысяч резервистов, десятки батальонов, бригад и дивизий, и все варианты действий продолжают оцениваться.

Ранее армия обороны Израиля объявила о планах призвать до 100 тыс. резервистов. Операция против Ирана получила название «Рык льва». Когда именно будет объявлена мобилизация, не уточняется.

