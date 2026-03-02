Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке Путин обсудил с президентом ОАЭ эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщило госагентство ОАЭ WAM. Главной темой обсуждений лидеров стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также его влияние на мировую безопасность.

Президенты России и ОАЭ призвали к незамедлительному прекращению военной эскалации, чтобы избежать разрастания конфликта в регионе, а также к возобладанию диалога, политических решений для различных проблем, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего добавить к позиции Министерства иностранных дел РФ касаемо разворачивающегося конфликта на Ближнем Востоке. При этом он подчеркнул, что Москва постоянно контактирует с рядом участвующих в кризисе сторон.

До этого МИД России заявлял, что Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договоре о нераспространении ядерного оружия.