Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 15:51

В ГД ответили, как МОК и ФИФА отреагируют на удары США и Израиля по Ирану

Депутат Журова: МОК и ФИФА не будут реагировать на удары США и Израиля по Ирану

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Международные спортивные федерации, включая МОК и ФИФА, никак не отреагируют на удары США и Израиля по Ирану и не будут применять санкции к этим странам, выразила мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий подчеркнула, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов и призвала применять принцип равного подхода ко всем государствам.

В ситуации с нападением на Иран не нужно наказывать американских и израильских спортсменов. Я не говорю сейчас о военных и власти, им пусть выносят вердикты ООН и другие организации. Я думаю, что международные спортивные федерации МОК и ФИФА не будут реагировать [на атаку США и Израиля на Иран]. Нам нужно двигать свою линию: возвращать спортсменов РФ на соревнования с флагом и гимном. Вряд ли спортивные организации предложат США или Израилю нейтральный статус, — пояснила Журова.

Она отметила, что международные федерации вряд ли пойдут на радикальные меры вроде отстранения Ирана от Чемпионата мира по футболу 2026 года. По ее мнению, спортивные чиновники склонны забывать о конфликтах спустя непродолжительное время, что делает санкции бессмысленными и несправедливыми по отношению к атлетам.

Я думаю, это [снятие Ирана с ЧМ-2026] зависит от ситуации, в данный момент надо говорить только так. Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, который идет уже много лет, можно заметить, что это все перманентно. В моменте все остро реагируют и бойкотируют. А потом проходит время, и все снова ездят на соревнования, как будто ничего и не было. Вот поэтому вопрос: зачем же тогда использовать этот острый момент для спортсменов? Мы же МОК и ФИФА все время намекали и говорили, что любые страны могут оказаться в такой ситуации, зная мировые реалии, — резюмировала Журова.

Ранее президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира оказалось под угрозой. По его словам, после американской военной атаки команда вряд ли поедет на турнир в США, Канаду и Мексику.

Иран
Израиль
США
МОК
ФИФА
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал, чем конфликт Запада с Ираном поможет России
Американские астронавты отказались от Луны
Крупнейший поставщик газа на Ближнем Востоке оказался парализован
Охранники Джабраилова в день его смерти получили жуткие СМС
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.