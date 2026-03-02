В ГД ответили, как МОК и ФИФА отреагируют на удары США и Израиля по Ирану Депутат Журова: МОК и ФИФА не будут реагировать на удары США и Израиля по Ирану

Международные спортивные федерации, включая МОК и ФИФА, никак не отреагируют на удары США и Израиля по Ирану и не будут применять санкции к этим странам, выразила мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий подчеркнула, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов и призвала применять принцип равного подхода ко всем государствам.

В ситуации с нападением на Иран не нужно наказывать американских и израильских спортсменов. Я не говорю сейчас о военных и власти, им пусть выносят вердикты ООН и другие организации. Я думаю, что международные спортивные федерации МОК и ФИФА не будут реагировать [на атаку США и Израиля на Иран]. Нам нужно двигать свою линию: возвращать спортсменов РФ на соревнования с флагом и гимном. Вряд ли спортивные организации предложат США или Израилю нейтральный статус, — пояснила Журова.

Она отметила, что международные федерации вряд ли пойдут на радикальные меры вроде отстранения Ирана от Чемпионата мира по футболу 2026 года. По ее мнению, спортивные чиновники склонны забывать о конфликтах спустя непродолжительное время, что делает санкции бессмысленными и несправедливыми по отношению к атлетам.

Я думаю, это [снятие Ирана с ЧМ-2026] зависит от ситуации, в данный момент надо говорить только так. Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, который идет уже много лет, можно заметить, что это все перманентно. В моменте все остро реагируют и бойкотируют. А потом проходит время, и все снова ездят на соревнования, как будто ничего и не было. Вот поэтому вопрос: зачем же тогда использовать этот острый момент для спортсменов? Мы же МОК и ФИФА все время намекали и говорили, что любые страны могут оказаться в такой ситуации, зная мировые реалии, — резюмировала Журова.

Ранее президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира оказалось под угрозой. По его словам, после американской военной атаки команда вряд ли поедет на турнир в США, Канаду и Мексику.