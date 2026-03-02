Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:10

Соседов предположил, сможет ли Губин возобновить карьеру

Соседов: Губин вряд ли сможет возобновить карьеру из-за проблем со здоровьем

Сергей Соседов Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Андрей Губин вряд ли сможет возобновить карьеру из-за проблем со здоровьем, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» критик Сергей Соседов. По его мнению, многое изменилось в музыкальной сфере за период лечения и восстановления артиста.

Его время ушло, тем более была большая пауза из-за болезни. Если он плохо выглядит, то какие могут быть выступления? Для того чтобы выступать, нужно иметь силы и здоровье, это труд колоссальный. А если человек тяжело и плохо себя чувствует, как он может выходить? Я думаю, что никуда он выходить уже не будет. Я очень ему сочувствую, — высказался Соседов.

Он добавил, что, если бы у Губина действительно были силы, он бы уже давно вернулся к старому репертуару. Однако даже на выступления с уже выпущенными песнями нужно много ресурсов, которых, по всей видимости, у артиста нет, заключил эксперт.

Ранее Губин заявил, что может вернуться к концертной жизни, если состояние здоровья ему позволит. Артист анонсировал создание трех новых песен, хотя их выпуск временно приостановлен в ожидании благоприятного момента для презентации.

Сергей Соседов
Андрей Губин
певцы
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерам нашли способ упростить получение льгот на капремон
Игрок в американский футбол насмерть разбился в ДТП в 23 года
В Севастополе прогремит серия взрывов
Прячется и переводит деньги мошенникам: сын бизнес-вумен исчез в Петербурге
Британские базы на Кипре могут сменить статус
Беспилотники ВСУ ударили по «советской памяти»
В Госдуме раскрыли причину массовых аварий на теплосетях зимой
Число пострадавших в операции на Ближнем Востоке военных США увеличилось
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.