Соседов предположил, сможет ли Губин возобновить карьеру

Певец Андрей Губин вряд ли сможет возобновить карьеру из-за проблем со здоровьем, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» критик Сергей Соседов. По его мнению, многое изменилось в музыкальной сфере за период лечения и восстановления артиста.

Его время ушло, тем более была большая пауза из-за болезни. Если он плохо выглядит, то какие могут быть выступления? Для того чтобы выступать, нужно иметь силы и здоровье, это труд колоссальный. А если человек тяжело и плохо себя чувствует, как он может выходить? Я думаю, что никуда он выходить уже не будет. Я очень ему сочувствую, — высказался Соседов.

Он добавил, что, если бы у Губина действительно были силы, он бы уже давно вернулся к старому репертуару. Однако даже на выступления с уже выпущенными песнями нужно много ресурсов, которых, по всей видимости, у артиста нет, заключил эксперт.

Ранее Губин заявил, что может вернуться к концертной жизни, если состояние здоровья ему позволит. Артист анонсировал создание трех новых песен, хотя их выпуск временно приостановлен в ожидании благоприятного момента для презентации.