16 января 2026 в 14:30

16 января 2026 в 14:30

Соседов оценил шансы Долиной восстановить репутацию

Соседов заявил, что зрители никогда не простят Долину после скандала с квартирой

Сергей Соседов Сергей Соседов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что российские зрители никогда не простят певицу Ларису Долину после скандала с продажей квартиры. По его мнению, артистке вряд ли удастся полностью восстановить репутацию. Он предположил, что большую часть концертов Долиной продолжат отменять.

Ее время уже прошло. Россияне никогда не смогут ее принять. Долина думает, что стоит подождать пару-тройку месяцев, чтобы все улеглось и забылось. Пусть дальше себя этим успокаивает, но этому не бывать. Людей настолько возмутила история с квартирой, что я даже не знаю, какими добрыми делами она будет отмывать репутацию. Наверное, уже ничего не поможет, — высказался Соседов.

Ранее сообщалось, что концертный тур Долиной в Брянской и Калужской областях оказался под угрозой срыва. По информации авторов, на запланированные выступления продано менее 10% всех билетов. В Обнинске при вместимости зала в 700 мест было куплено всего 66 билетов. Аналогичная ситуация в Брянске, где на концерт пришло лишь около 70 зрителей при общем количестве мест порядка 800.

Сергей Соседов
Лариса Долина
певицы
критики
