Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:53

Раскрыта судьба ставшей популярной собаки Додобони

Собака Додобоня начала осваиваться в приюте Челябинска после истории с курьером

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Собака Додобоня, которую доставили в челябинский приют после громкой истории с увольнением курьера «Додо Пиццы», начала осваиваться на новом месте и есть с рук, рассказала РИА Новости руководитель приюта Елена Кнапская. По ее словам, животное всю жизнь провело на улице, поэтому адаптация идет постепенно.

Собака начала есть с рук. Курицу сварили вчера, консервы поставили. А косточки говяжьи положили — вышла, их схватила и в будку убежала. Сегодня варили коленки куриные, там хрящики, она ела хорошо. Вчера то, что накладывали другим собакам, она тоже все съела. Надо с ней наладить пищевой контакт, надеемся, тогда адаптация пойдет быстрее. Она же всю жизнь жила на улице, — сказала собеседница агентства.

Ранее в Челябинске курьер Михаил проявил доброту к бездомной собаке по кличке Додобоня, укрыв ее пледом с логотипом пиццерии. Из-за этого он потерял работу — руководство уволило его по статье «Порча имущества», хотя, по словам Михаила, до этого его работа нареканий не вызывала. Случай вызвал волну недовольства среди клиентов, которые массово начали отменять заказы в этой сети.

собаки
животные
Челябинск
приюты
