Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 13:05

«Рано говорить»: Песков отреагировал на события в Афганистане и Пакистане

Песков: Россия следит за развитием ситуации на границе Афганистана и Пакистана

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кремль следит за развитием событий на границе между Афганистаном и Пакистаном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва рассчитывает на скорое прекращение боестолкновений.

Мы следим вместе со всеми за тем, как там на границе развивается ситуация. Поэтому сейчас пока рано говорить о каких-то выводах, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Афганистана приступили к ответной операции после бомбардировок со стороны Пакистана. Удары наносились по позициям пакистанских сил в восточных провинциях страны. Операция велась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия и Нуристан.

До этого Пакистан нанес авиаудар по целям в Афганистане. Известно, что атака пришлась по провинции Нангархар. По словам очевидцев, в результате авиаудара уничтожили крупный склад боеприпасов.

Также афганские силы сбили пакистанский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны. Официальные лица Пакистана и Афганистана не комментировали произошедшее.

Дмитрий Песков
Кремль
конфликты
Афганистан
Пакистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США применили секретное лазерное оружие против своего же дрона
Новый член НАТО заявил о готовности разместить ядерное оружие
Дом как точка сбора семьи
Россиянка прилетела «зайцем» из Нью-Йорка в Милан
Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.