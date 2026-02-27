«Рано говорить»: Песков отреагировал на события в Афганистане и Пакистане

Кремль следит за развитием событий на границе между Афганистаном и Пакистаном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва рассчитывает на скорое прекращение боестолкновений.

Мы следим вместе со всеми за тем, как там на границе развивается ситуация. Поэтому сейчас пока рано говорить о каких-то выводах, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Афганистана приступили к ответной операции после бомбардировок со стороны Пакистана. Удары наносились по позициям пакистанских сил в восточных провинциях страны. Операция велась с нескольких направлений в провинциях Хост, Пактия и Нуристан.

До этого Пакистан нанес авиаудар по целям в Афганистане. Известно, что атака пришлась по провинции Нангархар. По словам очевидцев, в результате авиаудара уничтожили крупный склад боеприпасов.

Также афганские силы сбили пакистанский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны. Официальные лица Пакистана и Афганистана не комментировали произошедшее.