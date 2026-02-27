Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 14:22

Стало известно, когда начнется сезон цветения и пыльцы

Из-за холодной весны сезон цветения и пыльцы начнется позже положенного

В начале весны этого года ожидается значительное похолодание, особенно в европейской части России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Яндекс Погоды. Это может вызвать более поздний старт сезона цветения и распространения пыльцы по сравнению с предыдущим годом.

Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград лидируют среди городов-миллионников с самым продолжительным вегетационным периодом. В пятерку также входят Воронеж и Самара.

Эксперты указывают на то, что продолжительность вегетационного сезона варьируется в зависимости от географического положения. В таких регионах, как Чукотка и Магаданская область, а также в Республике Алтай и других, вегетационный период короткий, что создает временные риски для людей, страдающих аллергией.

Ранее сообщалось, что среди наиболее частых аллергенов выделяют пыльцу, пищевые продукты, домашнюю пыль и пылевых клещей, а также шерсть домашних животных, споры плесневых грибов и лекарственные препараты. Врач Константин Летц-Орлецов отметил, что начало цветения растений, вызывающих аллергические реакции, зависит от погодных условий.

Стало известно, когда начнется сезон цветения и пыльцы
