Что известно о дальнейшей судьбе россиянки, впавшей в кому в Таиланде

Что известно о дальнейшей судьбе россиянки, впавшей в кому в Таиланде Впавшую в кому в Таиланде россиянку перевезут в Москву

Крымчанку, которая впала в кому после удаления зуба в Таиланде, готовят к транспортировке в Москву, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Вылет предварительно запланирован на 23 марта.

По словам матери, состояние девушки остается тяжелым, но стабильным, появились рефлексы: она зевает, пытается кашлять и чихать. Семья ожидает приезда врача из Москвы для сопровождения и собирает оставшуюся сумму на медицинскую транспортировку.

Известно, что россиянка пять лет копила на отдых и прилетела в Паттайю с сестрой. Там у нее воспалился зуб мудрости, его удалили по страховке. На следующий день температура поднялась до 40 градусов, девушка впала в кому, а затем перестала дышать самостоятельно, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ.

В сообщении говорится, что в местной больнице у нее диагностировали заражение крови, пневмонию, а также критическое состояние почек и печени.

Ранее стало известно, что российские туристы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке начали массово отменять туры в Таиланд и на Бали. Как рассказала туристка из России, она с друзьями пошла на это, несмотря на потерю свыше 60 тыс. рублей за отмену.