19 марта 2026 в 19:29

Что известно о дальнейшей судьбе россиянки, впавшей в кому в Таиланде

Впавшую в кому в Таиланде россиянку перевезут в Москву

Машина скорой помощи в Таиланде Машина скорой помощи в Таиланде Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крымчанку, которая впала в кому после удаления зуба в Таиланде, готовят к транспортировке в Москву, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Вылет предварительно запланирован на 23 марта.

По словам матери, состояние девушки остается тяжелым, но стабильным, появились рефлексы: она зевает, пытается кашлять и чихать. Семья ожидает приезда врача из Москвы для сопровождения и собирает оставшуюся сумму на медицинскую транспортировку.

Известно, что россиянка пять лет копила на отдых и прилетела в Паттайю с сестрой. Там у нее воспалился зуб мудрости, его удалили по страховке. На следующий день температура поднялась до 40 градусов, девушка впала в кому, а затем перестала дышать самостоятельно, после чего ее подключили к аппарату ИВЛ.

В сообщении говорится, что в местной больнице у нее диагностировали заражение крови, пневмонию, а также критическое состояние почек и печени.

Ранее стало известно, что российские туристы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке начали массово отменять туры в Таиланд и на Бали. Как рассказала туристка из России, она с друзьями пошла на это, несмотря на потерю свыше 60 тыс. рублей за отмену.

Ближний Восток не будет прежним. Трамп «кинул» шейхов: к чему это приведет
Гендиректор ВЦИОМ Федоров рассказал, будут ли россияне доверять Западу
МИД России призвал ЮНЕСКО высказаться об ударе по журналистам RT в Ливане
В Госдуму внесли проект о защите россиян за границей силами армии
Чака Норриса госпитализировали на Гавайях
Арестован экс-глава Звездного городка
ООН отреагировала на удар Израиля по журналистам RT
Жизнь без лишнего: новая этика домашнего пространства
Великобритания разрешила «Роснефти» транспортировать сырье из страны СНГ
Гендиректор ВЦИОМ назвал темы, которые больше всего волнуют россиян
Израильского посла вызовут в МИД РФ после атаки на журналистов RT в Ливане
Дегтярев ответил, чего Россия ожидает от МОК
Политолог объяснил, есть ли у жителей Украины шанс сорвать мобилизацию
Трамп объяснил, почему США скрыли от союзников планы напасть на Иран
Трамп раскрыл катастрофические потери США из-за помощи Украины при Байдене
В МИД России осудили агрессивные планы США на космос
«Моя левая и правая рука»: 100-летний Зацепин показал молодую жену
Женили на цыганках и отправляли на СВО: что известно об ОПГ из Астрахани
Коренной перелом СВО, шок-пророчество Жириновского: что будет дальше
Гендиректор ВЦИОМ раскрыл уникальность российской цивилизации
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

