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12 июня 2026 в 22:20

США запустили расследование против критика войны с Ираном

TFP: политолога Парси могут выслать из США за критику войны с Ираном

Госдеп США Госдеп США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские власти начали расследование в отношении политолога Триты Парси, который критикует войну с Ираном, сообщает портал The Free Press. Не исключено, что рассматривается возможность лишения его вида на жительство в США. Как говорится в статье, Госдеп запустил проверку, в ходе которой может быть предпринята попытка депортации Парси, который проживает в Америке более 25 лет и имеет грин-карту.

Тем временем сотрудник Госдепартамента США заверил ТАСС, что на данный момент у ведомства нет планов отзывать грин-карту у политолога. При этом дипломат подчеркнул, что право на пребывание в стране не гарантировано никому, и Госдеп без колебаний лишит статуса любого иностранца, чья деятельность подрывает национальную безопасность страны.

Парси занимает должность исполнительного вице-президента Вашингтонского института ответственного государственного управления имени Куинси и является уроженцем Ирана. Он получил докторскую степень в Школе перспективных международных исследований при Университете имени Джонса Хопкинса в США, после того как изучал международные отношения и экономику в Швеции. В Соединенных Штатах он признан одним из ведущих экспертов по вопросам отношений с Ираном.

Ранее представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран ведет диалог с Соединенными Штатами по вопросу урегулирования конфликта лишь через Пакистан. По словам дипломата, другие страны тоже предпринимают шаги по деэскалации.

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