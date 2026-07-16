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16 июля 2026 в 08:38

Уроженец Петербурга стал главой нового фонда при Госдепе США

Уроженец Санкт-Петербурга Соколов возглавил фонд Госдепа США Tripp+

Госдепартамент США Госдепартамент США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Венчурный инвестор Константин Соколов стал председателем нового фонда при Госдепартаменте США под названием Tripp+ Enterprise Fund, сообщает The Guardian. Мужчина родился в Ленинграде в 1975 году и переехал в США после распада СССР.

Отмечается, что фонд объемом более $200 млн (15,5 млрд рублей) был создан для инвестиций в транспорт, энергетику и критически важные минералы в Центральной Азии и на Кавказе. При этом сумма пожертвования со стороны Соколова неизвестна.

По некоторым данным, инвестор был одним из 36 спонсоров проекта по строительству бального зала в Белом доме. По словам американского лидера Дональда Трампа, совокупный объем пожертвований этих доноров превысил $350 млн (27,2 млрд рублей).

Фонд Tripp+ был назван в честь «Маршрута Трампа» — 43-километрового коридора через Армению и Азербайджан. По заявлению Госдепа, фонд уполномочен выдавать кредиты, делать инвестиции и гранты в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписал соглашение с США по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Документ был парафирован между армянским министром и американским госсекретарем Марко Рубио.

США
Санкт-Петербург
Госдеп США
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