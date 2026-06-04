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04 июня 2026 в 10:18

Армения и США подписали соглашение по «маршруту Трампа»

Глава МИД Армении подписал соглашение с США по «маршруту Трампа»

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписал соглашение с США по проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). В видеоролике, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что 26 мая соглашение было парафировано между армянским министром и госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио.

Дорогие граждане, только что я подписал рамочное соглашение по TRIPP между Арменией и США <...>. Тем самым дистанционное подписание документа завершено — и он готов к ратификации, — заявил Мирзоян.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад и Соединенные Штаты нуждаются в редкоземельных ресурсах Армении. По ее словам, страны подходят к республике в логике «отбирать и грабить».

Также заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что Армения может сделать выбор в пользу Европейского союза, если посчитает это лучшим, но только не за счет России. По его словам, окончательное решение стоит за армянами.

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