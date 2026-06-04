Оверчук допустил вступление Армении в ЕС с одним условием Оверчук: выбор Армении в пользу ЕС не может быть за счет России

Если Армения считает, что в Европейском союзе ей будет лучше, чем в Евразийском экономическом союзе, она может сделать такой выбор, но только не за счет России, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, окончательное решение стоит за армянами.

Мы за то, что сами армяне считают для себя лучше. Если они считают, что им будет удобнее в Европейском союзе и лучше в Европейском союзе, они могут туда пойти, конечно. Но не за наш счет, — сказал Оверчук.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что референдум по вопросу вступления республики в ЕС состоится только после того, как страна официально обратится в Евросоюз с соответствующей просьбой и получит статус кандидата. Он подчеркнул, что пока этого не произошло.

До этого секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу напомнил, что Россия приобретает более 96% сельскохозяйственной продукции Армении. По его словам, это может обернуться для Еревана ежегодными убытками свыше $700 млн (50 млрд рублей). Шойгу также напомнил о потере десятков тысяч рабочих мест.