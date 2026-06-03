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03 июня 2026 в 19:47

Шойгу раскрыл, сколько миллионов долларов потеряет Армения

Шойгу: Армения потеряет более $700 млн в год на фоне отдаления от России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия приобретает более 96% сельскохозяйственной продукции Армении, что может обернуться для Еревана ежегодными убытками свыше $700 млн, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит ТАСС, также речь может идти о потере десятков тысяч рабочих мест.

Только по сельскохозяйственной продукции, более 96% которой потребляет Россия, страна потеряет более $700 млн в год и тысячи, если не десятки тысяч рабочих мест, — заявил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза РФ рассказал, что цены на газ для Армении могут вырасти в три-четыре раза. Он также отметил, что Евросоюз не готов брать на себя реальные траты, чтобы покрыть разницу в стоимости энергоносителей для Еревана.

Также Шойгу заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует очевидное нежелание проводить референдум по членству Еревана в ЕАЭС. Так он прокомментировал заявление главы армянского правительства о том, что референдум по членству в ЕАЭС не состоится, пока страна не подала заявку на членство в ЕС.

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