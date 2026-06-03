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03 июня 2026 в 18:45

Шойгу предупредил Армению о катастрофическом росте цен на газ

Шойгу: газ для Армении может подорожать в четыре раза

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru
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Цены на газ для Армении могут вырасти в три-четыре раза, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он также отметил, что Евросоюз не готов брать на себя реальные траты, чтобы покрыть разницу в стоимости энергоносителей для Еревана, передает ТАСС.

Брать на себя реальные расходы Евросоюз не готов. Например, только чтобы покрыть разницу в стоимости газа, 84% которого Армения импортирует из России, с мировыми ценами, потребуется примерно $1 мрлд в год. ЕС вряд ли это компенсирует. Значит, бремя расходов ляжет на население. Газ подорожает в три-четыре раза, — отметил Шойгу.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Армения должна сделать исторически правильный выбор в пользу отношений с Москвой. Он добавил, что армянский народ всегда выигрывал от укрепления взаимоотношений с РФ.

Также генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения будет испытывать сложности с тем, чтобы состоять в Евразийском экономическом союзе, будучи членом ЕС. Он отметил, что созданные в ЕАЭС условия не могут распространяться на членов Евросоюза.

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