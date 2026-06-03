Рябков раскрыл, чего Россия ждет от Армении

Россия рассчитывает, что Армения сделает исторически правильный выбор в пользу отношений с Москвой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, армянский народ всегда выигрывал от укрепления взаимоотношений с РФ.

Я думаю, события последнего времени показывают, что [Армении] нужно делать выбор. Мы рассчитываем, что выбор будет исторически правильным — в пользу укрепления традиционных, глубоких, братских отношений с Россией, отчего всегда выигрывал и, уверен, будет выигрывать армянский народ, — отметил Рябков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова с иронией сравнила стремление властей Армении одновременно оставаться в ЕАЭС и присоединиться к Евросоюзу с пассажиром, который хочет из пункта А попасть в пункт Г. Она отметила, что это «даже уже не попытка усидеть на двух стульях».

Также первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что правительство Армении идет по пути разрыва отношений с Россией, приняв закон о начале вступления в Европейский союз. По его словам, это решение должно сформировать в стране образ ЕС как светлого будущего, в то время как связи с Евразийским союзом, поддерживавшие страну, уходят в прошлое.