Рябков раскрыл детали контактов Лаврова и Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поддерживают постоянную связь как в письменной, так и в устной форме, а диалог на рабочем уровне ведется практически ежедневно, заявил на полях XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности заместитель главы ведомства Сергей Рябков. По его словам, дипломаты не прекращают контакты, передает ТАСС.

Контакты не прерываются, они идут на всех уровнях, и президенты коммуницируют, безусловно, в контактах и письменных, и устных находятся министр с госсекретарем. На рабочих уровнях диалог продолжается, и, не побоюсь этого слова, в ежедневном режиме, — сказал Рябков.

Ранее Рябков заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп с уважением и интересом отнесся к предложению Москвы помочь в деэскалации ситуации вокруг Ирана. По словам дипломата, Россия позитивно оценивает договоренности, достигнутые между Вашингтоном и Тегераном, однако обстановка все еще хрупкая.

Кроме того, Рябков отметил, что на саммите G7 Соединенные Штаты фактически перешли на позиции европейских государств по украинскому вопросу. По словам дипломата, риторика американской стороны все сильнее расходится с до этого согласованными подходами к урегулированию кризиса.