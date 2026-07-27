Стало известно, что привело к гибели альпинистов на Эльбрусе Выживший альпинист назвал неверный прогноз причиной гибели людей на Эльбрусе

Выживший при восхождении на Эльбрус альпинист Харис Адилович рассказал, что причиной гибели его товарищей мог стать неверный прогноз погоды, передают «Известия». Участники группы были хорошо подготовлены и имели опыт тренировок, подчеркнул он.

Адилович сообщил, что восхождение с самого начала пошло не по плану, а отсутствие гида усложнило ситуацию. По его словам, один из членов команды сильно замерз, из-за чего первая связка решила отказаться от продолжения пути.

Позже вторая группа также приняла решение повернуть назад после ухудшения условий на маршруте. На высоте 5100 метров двоим альпинистам стало плохо, после чего один из участников отправился за помощью, а позднее стало известно о гибели пяти человек.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

До этого сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Поисковые работы в отношении еще трех членов группы приостановлены из-за ухудшения погодных условий.