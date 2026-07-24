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24 июля 2026 в 15:53

Политолог объяснил слова Рубио о новых идеях в отношении Украины

Политолог Вайнер: слова Рубио о новых идеях в отношении Украины адресованы ЕС

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Слова госсекретаря США Марко Рубио, сделанные по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым касательно Украины, были адресованы Европе, заявил Общественной Службе Новостей политический обозреватель Грег Вайнер. Он отметил, что представитель США призвал ЕС предложить идеи для окончания конфликта.

Напомним, что на встречу «семерки» [глава Белого дома Дональд] Трамп опоздал, и когда вошел, сказал: «Я — босс». Так вот, босс хочет, чтобы все шло по его сценарию. Его сценарий — окончание активной фазы вооруженного конфликта до 3 ноября. Это день выборов в конгресс и сенат. Трампу кровь из носа нужна победа на этих выборах, — заявил Вайнер.

Политолог подчеркнул, что США предоставляет НАТО максимальные суммы финансирования. По его словам, представители европейских стран услышали главу Белого дома.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров передал Рубио подборку высказываний Трампа о саммите на Аляске, где обсуждалось украинское урегулирование. Он отметил, что в переданных цитатах Трамп в восторженных тонах оценивал достигнутые договоренности, отмечая, что остался лишь один нерешенный вопрос.

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