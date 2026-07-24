Лавров напомнил Рубио слова Трампа о саммите на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал госсекретарю США Марко Рубио подборку высказываний американского президента Дональда Трампа о саммите на Аляске, где обсуждалось украинское урегулирование, сообщает РИА Новости. Глава МИД РФ отметил, что в переданных цитатах Трамп в восторженных тонах оценивал достигнутые договоренности, отмечая, что остался лишь один нерешенный вопрос.

Вы почитайте, я цитировал и передал вчера Марко Рубио высказывания президента Трампа на Аляске, в день проведения пресс-конференции и потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже, говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа, — сказал Лавров.

Министр пояснил, что российская сторона разделяет оценки американцев и исходит из того, что принятие предложений США позволило бы остановить боевые действия и приступить к переговорам по урегулированию. Но Лавров отметил наличие множества деталей политического характера.

Ранее Лавров отмечал, что итогом встречи России и США в Анкоридже стали согласованные и компромиссные позиции. По словам главы российского МИД, американская сторона заверяла Москву, что президент Украины Владимир Зеленский предпримет необходимые шаги для урегулирования ситуации. Лавров отметил, что США не удалось выполнить эти договоренности.