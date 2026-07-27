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27 июля 2026 в 00:55

Британская деревня захотела выйти из состава страны

Жители Педдингтона хотят провести референдум о выходе из Великобритании

Великобритания Великобритания Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жители небольшой деревни Педдингтон под Оксфордом выступили за проведение референдума о выходе из состава Великобритании, сообщили местные СМИ. Это случилось после планов властей разместить на бывшей военной базе более 1,2 тыс. мужчин-мигрантов без документов.

В деревне проживают около 350 человек. Местные жители считают, что размещение такого числа мигрантов может негативно сказаться на безопасности населенного пункта.

По словам жителей, их беспокоит соотношение численности приезжих и местного населения. Они также опасаются, что после реализации планов правительства не смогут чувствовать себя в безопасности и спокойно отпускать детей на улицу.

Ранее треть британцев посчитали, что новый премьер Великобритании будет плохим или ужасным главой правительства. Исследование проводилось 12–13 июля, а количество участников неизвестно. По результатам опроса, 14% жителей Великобритании считают, что Бернэм плохо справится со своими обязанностями. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с новым премьер-министром Великобритании Бернэмом. Во время встречи стороны планируют обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, отметил Трамп.

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