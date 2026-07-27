Вечеринка с сотнями гостей обернулась стрельбой и смертью

В американском штате Калифорния один человек погиб и еще шесть пострадали в результате стрельбы на вечеринке, сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Санта-Клара. Еще шесть получили ранения, подозреваемый пока не задержан, отметили в источнике.

Все пострадавшие были госпитализированы. По данным Los Angeles Times, на мероприятии присутствовали более 300 человек, а сама вечеринка была несанкционированной и продвигалась в социальных сетях.

Ранее американский телеканал АВС со ссылкой на полицию города сообщал, что неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по толпе в Чикаго. По данным СМИ, не менее 13 человек пострадали.

До этого стало известно, что один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в городе Фэрфилд в штате Калифорния. Стрельба началась сразу после завершения церемонии выпускного вечера. Трагедия произошла в средней школе Сем Йето. Возраст и пол жертвы и пострадавших не раскрывались.

Кроме того, в городе Маскатин американского штата Айова мужчина застрелил шестерых членов своей семьи из-за возникших с ними разногласий. По данным полиции, четыре человека были убиты в одном доме, еще двое — в двух других местах.