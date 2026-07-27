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27 июля 2026 в 00:03

В Ростовской области ввели режим ЧС еще в одном районе

В Азовском районе Ростовской области ввели муниципальный режим ЧС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Азовском районе Ростовской области введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он также продолжает действовать в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах.

Еще в четырех муниципалитетах Ростовской области сохраняется режим повышенной готовности. Причиной стал мощный ураган.

Ранее в Сети появилось видео последствий мощного урагана в Ростовской области. Стихийное бедствие обрушилось на регион в субботу, 25 июля. Один из пользователей выложил видео со свадебного банкета. На кадрах видно, как шквальный ветер разбивает окна и переворачивает мебель. На другом ролике туристы пытаются спасти улетающие палатки. В одном из жилых комплексов ветер снес пост охраны. Очевидцы отметили, что находившегося внутри мужчину увезли домой на скорой помощи.

До этого сообщалось, что из-за непогоды были задержаны восемь поездов «Таврия». На 12:00 мск задержки составили от четырех до восьми часов, в том числе на маршрутах в Крым, Москву, Санкт-Петербург, а также Адлер и Новороссийск.

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