Два человека стали жертвами жесткого ДТП в Пензенской области

Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе Тамбов — Пенза, сообщили в Госавтоинспекции Пензенской области. Еще двое получили травмы.

Жертвами аварии стали мужчины 1991 и 1997 годов рождения. Они скончались от полученных травм.

Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Ранее пресс-служба региональной Госавтоинспекции сообщила, что восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. По данным ведомства, водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района.

До этого в Алтайском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби. Жертвами столкновения стали три человека, один из которых был несовершеннолетним.