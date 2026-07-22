Подросток попал в смертельное ДТП в Пензенской области Подросток на питбайке погиб в ДТП в Пензенской области

Подросток 2010 года рождения погиб в ходе ДТП на 13-м км автодороги Пенза — Лунино — границы области, говорится на странице регионального управления Госавтоинспекции во «ВКонтакте». Инцидент произошел 22 июля.

По данным правоохранителей, юноша выехал на дорогу на питбайке и попал в аварию. Он скончался на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают детали произошедшего.

Сотрудники Госавтоинспекции предупредили о необходимости быть аккуратнее на дороге. Особенно это касается подростков, среди которых популярны питбайки и мопеды, уточнили в ведомстве.

Ранее 15-летний мотоциклист вместе с 18-летней подругой попали в аварию в Пестово под Великим Новгородом. Юноша не уследил за дистанцией и врезался в двигавшийся впереди автомобиль. Пострадавших отправили в больницу.

Также в Казани возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка. Он сбил на питбайке сотрудника ГИБДД, который пытался остановить его на дороге.