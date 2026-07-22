«После ссоры»: раскрыты детали ухода найденной в Подмосковье девочки Найденная в Подмосковье девочка ушла из дома после ссоры с мамой

Девочка, которую нашли спустя три дня поисков в Подмосковье, ушла из дома после конфликта с матерью, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. По словам собеседника агентства, причиной ссоры стало то, что женщина отобрала у подростка телефон.

Девочка ушла из дома после ссоры с мамой, — сообщили правоохранители.

Известно, что 13-летнюю девочку, пропавшую в подмосковном Серпухове 19 июля, нашли живой 22 июля. Ее обнаружили в Старой Купавне. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее 18-летний выпускник пропал в Ленинградской области после знакомства с девушкой в интернете. До своего загадочного исчезновения юноша активно поддерживал общение с новой виртуальной знакомой.

До этого стало известно, что в Набережных Челнах ищут 13-летнего школьника с инвалидностью, который ушел с территории санатория «Жемчужина» на улице Мелекесской и не вернулся. Его местонахождение неизвестно с вечера 21 июля. Из примет отмечаются рост около 140 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения на нем были большие черные наушники.