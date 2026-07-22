Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 19:40

«После ссоры»: раскрыты детали ухода найденной в Подмосковье девочки

Найденная в Подмосковье девочка ушла из дома после ссоры с мамой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Девочка, которую нашли спустя три дня поисков в Подмосковье, ушла из дома после конфликта с матерью, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. По словам собеседника агентства, причиной ссоры стало то, что женщина отобрала у подростка телефон.

Девочка ушла из дома после ссоры с мамой, — сообщили правоохранители.

Известно, что 13-летнюю девочку, пропавшую в подмосковном Серпухове 19 июля, нашли живой 22 июля. Ее обнаружили в Старой Купавне. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее 18-летний выпускник пропал в Ленинградской области после знакомства с девушкой в интернете. До своего загадочного исчезновения юноша активно поддерживал общение с новой виртуальной знакомой.

До этого стало известно, что в Набережных Челнах ищут 13-летнего школьника с инвалидностью, который ушел с территории санатория «Жемчужина» на улице Мелекесской и не вернулся. Его местонахождение неизвестно с вечера 21 июля. Из примет отмечаются рост около 140 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения на нем были большие черные наушники.

Регионы
Подмосковье
пропажи
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на складе зерна в российском регионе охватил 800 кв. м
Стало известно о переговорах Зеленского со спецпосланниками Трампа
Россиянам раскрыли, какое действие на работе может привести к увольнению
Россию атаковали 80 украинских дронов
Лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца
Ребенка засосало в слив бассейна фитнес-клуба на глазах у матери
Олег Винник разводится с женой после новости о неизлечимой болезни сына
Раскрыто, сколько территорий потерял Киев при Сырском
Генетически уникальную безглазую рыбу обнаружили в США
Новые правила по счетчикам воды, продажа тайной виллы Воробьева: что дальше
Мадьяр продолжил выживать «ставленников» Орбана
Потомок сподвижника Петра I потерял сознание в ресторане Москвы
Налоговая вцепилась в покупательницу квартиры Долиной
«После ссоры»: раскрыты детали ухода найденной в Подмосковье девочки
Водитель маршрутки решил «проучить» ребенка-безбилетника
Подросток попал в смертельное ДТП в Пензенской области
В Киеве сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой в горящем доме
Раскрыто состояние здоровья пострадавшей из-за дрона девочки
«Надо думать, что говоришь»: Дегтярев пригрозил Плющенко расплатой
Глава ФПБК нашел применение пустующему особняку Пугачевой и Галкина
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.