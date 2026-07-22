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22 июля 2026 в 20:24

Россиянам раскрыли, какое действие на работе может привести к увольнению

Россиян предупредили о риске увольнения за пересылку документов третьим лицам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пересылка документов третьим лицам может привести к увольнению сотрудника, рассказала ИС «Вести» руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя сервиса по размещению вакансий Татьяна Мощагина. По ее словам, строгая конфиденциальность часто обусловлена охраной коммерческой тайны.

Конкуренция сейчас высокая, и каждый собственник, владелец, генеральный директор трепетно относится к показателям. И если мы их нарушаем или сотрудник к этому относится халатно, то тут неизбежны санкции, возможно, даже увольнение. Правда будет на стороне работодателя, — отметила Мощагина.

По словам эксперта, во многих компаниях есть служба безопасности, которая контролирует этот вопрос. Нередко у нее есть возможность узнать, какие сайты посещал сотрудник и кому он пересылал документы.

Ранее HR-эксперт Валентина Романова заявила, что работникам важно вовремя выходить на отдых во избежание выгорания, а не накапливать отпускные дни. Ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней нельзя заменить материальной компенсацией без увольнения, отметила она.

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